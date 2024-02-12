Хакеры из группы «Шторм» взломали бортовые системы кораблей 5-го флота США Fars: хакеры из Бахрейна атаковали бортовые системы кораблей 5-го флота ВМС США

Фото: US Navy

Хакерская группировка «Шторм» из Бахрейна совершила успешную атаку на бортовые системы кораблей 5-го флота ВМС США, сообщило агентство Fars. Киберпреступники получили доступ к секретным документам, снимкам и подробным планам американской военной базы в Бахрейне.

Хакерская группа заявила, что провела операцию против 5-го флота ВМС США в Бахрейне и получила секретные сведения, — отмечается в сообщении.

Хакеры распространили в Сети часть похищенных документов. Они заявили, что у них есть более важные материалы, которые попадут в руки тех, кто поддерживает «Ось сопротивления» в борьбе против США.

В «Ось сопротивления» входят ливанская партия «Хезболла», палестинское движение ХАМАС, йеменское движение «Ансар Аллах» и мусульманские военизированные группировки, передает ТАСС.

В декабре прошлого года стало известно, что российские хакеры взломали сайт учебного центра НАТО в Обераммергау. Им удалось получить личные данные курсантов.

В руки хакеров попал перечень студентов, которые обучаются и проходят курсы в школе Североатлантического альянса, их личные переписки и многие другие данные. Школа НАТО является важнейшим учебным центром на оперативном уровне. Она предлагает более 100 различных курсов по дисциплинам, связанным с политикой, стратегиями, миссиями и операциями НАТО.