Швейцарскую компанию взломали с помощью трех миллионов зубных щеток Швейцарская компания понесла убытки из-за взлома 3 млн зубных щеток хакерами

Фото: Xie Haining/Global Look Press

Неизвестная группа хакеров провела масштабную DDoS-атаку на швейцарскую компанию, взломав порядка трех миллионов зубных щеток с умной начинкой по всему миру, сообщает издание Tom’s Hardware. В результате инцидента компания, название которой не указывается, потеряла миллионы евро.

Уточняется, что программное обеспечение для девайсов было написано на распространенном языке Java: злоумышленники нашли в коде уязвимость и взломали защиту. Одной из причин опасений является тот факт, что зубные щетки подключались к Сети через мобильное приложение. Последнее, в свою очередь, хранило персональные данные владельцев устройств.

Говоря о происшествии, специалист по кибербезопасности Стефан Цюгер из компании Fortinet пояснил, что все гаджеты с умной начинкой являются потенциальным оружием в руках хакеров. При этом, как показала практика, киберпреступники нередко используют уязвимости в таких устройствах для новых атак.

Недавний эксперимент Fortinet показал, что с момента подключения нового компьютера без антивируса к интернету в среднем проходит до его заражения вирусом 20 минут, — добавил Цюгер.

Ранее сообщалось, что компания Mercedes-Benz нашла виновника масштабного слива секретных данных корпорации в Сеть. Оказалось, что программист случайно опубликовал огромный массив внутренних данных компании, включая пароли, исходный код программного обеспечения для авто, детали проектной документации и многое другое