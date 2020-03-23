https://static.news.ru/photo/f28ee520-c9d2-11e9-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала крупную хакерскую атаку на свои информационные системы в разгар пандемии коронавируса. Злоумышленники не смогли преодолеть защиту.

Директор ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджо подтвердил информацию Reuters о случившейся атаке и добавил, что организация не смогла установить личности преступников. По мнению эксперта по кибербезопасности Александра Урбелиса, это могла быть хакерская группа DarkHotel.

Аджо заявил, что с началом пандемии ВОЗ зафиксировала рост попыток взлома своих ресурсов.

Конкретных цифр нет, но такие попытки несанкционированного доступа в отношении нас <...> возросли более чем вдвое, — добавил представитель организации.

Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинство стран мира, став пандемией в марте 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды.

К 23 марта заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.