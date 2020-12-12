Хакеры атаковали серверы Минторга США

https://static.news.ru/photo/16144d60-3d7b-11eb-95e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакеры украли данные Минторга США и управления по телекоммуникациям и информации. Это стало поводом для созыва Совета национальной безопасности.

Атаку произвели лица, поддерживаемые иностранным правительством. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Правительство Соединённых Штатов осведомлено об этих сообщениях, и мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией, — сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллиот.

Отмечается, что из-за инцидента прошла встреча Совета национальной безопасности США. В ходе совещания были высказаны опасения, что хакеры могли использовать те же инструменты для проникновения в другие правительственные учреждения.

Ранее Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) заявила, что кибератака на норвежский парламент в августе 2020 года провели хакерские группы, связанные с Россией. Отмечалось, что достаточных доказательств этого нет. Тогда говорилось, что были взломаны ящики электронной почты ряда политиков.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме назвали обвинения Норвегии очередной антироссийской страшилкой, которая не имеет под собой никаких оснований. Член комитета по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что ему не хочется думать, что в Осло включились в параноидальную «охоту на ведьм».