Хакеры атаковали сайт Flightradar на фоне визита пелоси на Тайвань

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Хакеры атаковали сайт Flightradar24 на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Данный сервис позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. IT-отдел сайта продолжает борьбу с DDOS-атаками со стороны кибер-взломщиков.

Чтобы предотвратить вредоносную активность, пока мы продолжаем отражать атаки на наши системы, мы ограничили количество действий в минуту на веб-сайте Flightradar24, — сказано в сообщении, которое появляется при входе на сайт.

Ранее сообщалось, что за полетом Пелоси на Flightradar24 следит более 200 тысяч зрителей. Около трех часов назад ее самолет приблизился к Брунею (более двух тысяч километров до Тайваня).

До этого в китайском провинциальном городе Фуцзянь, расположенном через пролив от острова Тайвань, были замечены пусковые установки баллистических ракет DF-16. Очевидцы поделились фото и видео военных объектов, в частности танков, которые транспортируют с помощью железнодорожных составов.

Военная активность КНР связана с возможным прилетом Пелоси на Тайвань. Политик собирается посетить законодательный совет республики, а также провести встречи с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.