https://static.news.ru/photo/8c5c2b4e-387e-11ea-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным хакерскую атаку на украинскую компанию Burisma. В инциденте подозревают программистов из РФ, заявил старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

При этом эксперты не знают, что именно искали злоумышленники и смогли ли они что-либо найти. Предполагается, что киберпреступников интересовал компромат на Джо Байдена, сообщает газета The New York Times со ссылкой на аналитиков компании по кибербезопасности Area 1 Security.

Издание отмечает, что хакеры прибегли к помощи так называемых фишинговых электронных писем. Они используются для кражи имён пользователей и паролей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что русскоязычная хакерская группировка Silence совершила ряд целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки в начале 2020 года.

С первых дней января «Лаборатория Касперского» зафиксировала тысячи попыток запустить вредоносное программное обеспечение (ПО), включая модуль для создания скриншотов экранов заражённых компьютеров.