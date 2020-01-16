Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным хакерскую атаку на украинскую компанию Burisma. В инциденте подозревают программистов из РФ, заявил старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.
При этом эксперты не знают, что именно искали злоумышленники и смогли ли они что-либо найти. Предполагается, что киберпреступников интересовал компромат на Джо Байдена,
Издание отмечает, что хакеры прибегли к помощи так называемых фишинговых электронных писем. Они используются для кражи имён пользователей и паролей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что русскоязычная хакерская группировка Silence совершила ряд целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки в начале 2020 года.
С первых дней января «Лаборатория Касперского» зафиксировала тысячи попыток запустить вредоносное программное обеспечение (ПО), включая модуль для создания скриншотов экранов заражённых компьютеров.
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