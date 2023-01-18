Хакер рассказал, как фейковый Pornhub помог взломать сеть налоговой США Хакер Killmilk рассказал, что сеть налоговой США взломали с помощью фейкового PornHub

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Российские и белорусские хакеры взломали сеть Налоговой службы США с помощью поддельного сайта Porrnhub, объяснил глава хакерской группировки Killnet Killmilk. В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что на фейковом сайте один из сотрудников американского ведомства ввел свои логин и пароль. Ссылка специально была отправлена сотруднику по почте, объяснил Killmilk.

Мои друзья из Белоруссии создали обычную копию Pornhub со встроенным скриптом, который крадет cookie с паролями. Этот сайт мы по почте подсунули товарищу из IRS (Internal Revenue Service). Если интересно, то он попался при переходе по ссылке на раздел с классическим сексом, — рассказал хакер.

Он добавил, что на взлом сети налоговой США ушло достаточно много времени — данные сотрудника были получены еще два месяца назад. По словам Killmilk, кража данных 198 млн американцев была проведена, чтобы показать Америке способности российских и белорусских хакеров в киберпространстве.

Ранее стало известно, что российские и белорусские хакеры взломали базу данных Налоговой службы США. Хакер Killmilk рассказал, что были украдены данные, находившиеся в базе. Он подчеркнул, что данные пользователей, в том числе логины и пароли, будут опубликованы, если Америка предпримет «еще один шаг в сторону границ братских народов» России и Белоруссии.