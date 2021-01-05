Хакер из РФ получил 12 лет тюрьмы в США

https://static.news.ru/photo/170c2cce-5112-11eb-bcbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский суд приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы по обвинению в хакерстве и сетевом мошенничестве.

Судья Лора Тейлор Суэйн заявила, что приговор составляет в общей сложности 144 месяца лишения свободы. Она приняла во внимание, что в тюрьме россиянин заразился коронавирусом. После освобождения Тюрина депортируют на Родину, сообщает ТАСС.

Андрей Тюрин был задержан на территории Грузии в сентябре 2018 года. Его экстрадировали в США. Сообщалось, что он причастен к «масштабной хакерской кампании», в том числе к крупнейшей в истории краже клиентских данных одного финансового учреждения США.

Ранее российский хакер Станислав Лисов, отбывший срок в США за кибермошенничество, вернулся из Нью-Йорка в Москву. Россиянина депортировали вывозным рейсом «Аэрофлота». Он был осуждён на четыре года тюрьмы за сговор с целью совершения хакерских атак. Лисова задержали в Испании в январе 2017 года, а потом депортировали в США. Срок содержания под стражей россиянина «отсчитывался» с этого времени.

Программист сумел с помощью вируса «троян» похитить в американских банках более $850 тыс. и пытался украсть ещё $4,4 млн. Ему дали четыре года и приговорили к штрафу в $500 тыс.

Как писал NEWS.ru, Госдепартамент США обещает награду в $5 млн за информацию о местонахождении россиянина Максима Якубца. В США считают его главарём хакерской группы Evil Corp.