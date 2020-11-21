Хайко Маас осудил COVID-диссидентов, сравнивающих себя с борцами с нацизмом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал COVID-диссидентов. Он, в частности, резко высказался о противниках ограничений, которые сравнивают ситуацию с сопротивлением нацистскому режиму в стране.
В субботу, 21 ноября, одна из участниц акции против ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проходившей в Ганновере, сравнила с себя Софи Шолль. Эта 21-летняя девушка была казнена в 1943 году за антинацистскую деятельность в составе группы «Белая роза».
Тот, кто сегодня сравнивает себя с Софи Шолль или с Анной Франк, издевается над мужеством, которое потребовалось для того, чтобы выступить против нацистов. Это преуменьшает серьёзность холокоста и говорит о неприемлемом забвении истории. Ничто не связывает протесты против ограничительных мер с борцами сопротивления нацизму. Ничто! — написал Маас в Twitter.