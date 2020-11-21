Хайко Маас осудил COVID-диссидентов, сравнивающих себя с борцами с нацизмом

https://static.news.ru/photo/6d30222a-2cd4-11eb-8102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scar GimÃ‰Nez/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал COVID-диссидентов. Он, в частности, резко высказался о противниках ограничений, которые сравнивают ситуацию с сопротивлением нацистскому режиму в стране.

В субботу, 21 ноября, одна из участниц акции против ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проходившей в Ганновере, сравнила с себя Софи Шолль. Эта 21-летняя девушка была казнена в 1943 году за антинацистскую деятельность в составе группы «Белая роза».

Тот, кто сегодня сравнивает себя с Софи Шолль или с Анной Франк, издевается над мужеством, которое потребовалось для того, чтобы выступить против нацистов. Это преуменьшает серьёзность холокоста и говорит о неприемлемом забвении истории. Ничто не связывает протесты против ограничительных мер с борцами сопротивления нацизму. Ничто! — написал Маас в Twitter.

https://twitter.com/HeikoMaas/status/1330460397032366082

Стоит отметить, что не один глава немецкого МИД возмутился таким выступлением активистки. Её раскритиковали и другие политики, а также граждане Германии в соцсетях.

Тем не менее многие немцы продолжают протестовать против ограничительных мер. Ряд акций прошёл не только в Ганновере, но и в других городах.

Ранее NEWS.ru писал, что с предложениями по мировому устройству после пандемии выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что когда коронавирус будет побеждён, в мире установится новый порядок.