Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар взял двое суток на обсуждение с союзниками достигнутых на переговорах в Москве договорённостей перед подписанием итогового заявления.
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Представители Министерства обороны РФ уверяют, что начатая в Москве работа по урегулированию ливийского кризиса будет продолжена.
Главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии, передавал NEWS.ru. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация ЛНА во главе с Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.
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