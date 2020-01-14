https://static.news.ru/photo/b4c93e24-36ca-11ea-a5ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар взял двое суток на обсуждение с союзниками достигнутых на переговорах в Москве договорённостей перед подписанием итогового заявления.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, однако ему нужно проконсультироваться с лидерами поддерживающих ЛНА племён. Под проектом заявления к настоящему моменту оставили свои подписи глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и председатель ливийского Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

Представители Министерства обороны РФ уверяют, что начатая в Москве работа по урегулированию ливийского кризиса будет продолжена.

Главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии, передавал NEWS.ru. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация ЛНА во главе с Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.