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Делегация во главе с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром покинула Москву. При этом фельдмаршал так и не поставил подпись под соглашением о перемирии с главой правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ. Ранее NEWS.ru сообщал, что на встрече в Москве 13 января Сарадж подписал соглашение о режиме тишины, а Хафтар взял время для...