Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил, почему не стал подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии. По его словам, в предложенном документе не учитывались требования ЛНА.
Проект [соглашения] игнорирует многие из требований ливийской армии, — цитирует Хафтара телеканал Al Arabiya.
Ранее NEWS.ru сообщал, что делегация во главе с командующим ЛНА Халифой Хафтаром покинула Москву. При этом фельдмаршал так и не поставил подпись под соглашением о перемирии с главой правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем.