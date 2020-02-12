https://static.news.ru/photo/b085c89a-4e36-11ea-8696-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар встретился в Бенгази (Ливия) с главой департамента МИД Франции по Ближнему Востоку и Северной Африке Кристофом Фарно. Дипломат передал военачальнику приглашение посетить Францию от президента республики Эммануэля Макрона.

Кроме того, министр иностранных дел в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагха получил от французского коллеги Кристофа Кастанера предложение приехать в Париж. О дате визита представителей африканского государства не сообщается, пишет агентство «Анадолу».

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что его страна не поддерживает действия Турции в Ливии и пытается отговорить Анкару от активных действий. Он отметил, что прежде Вашингтон пытался не допустить размещение Турцией своих войск в африканской стране.