Хафтар объявил о выходе из соглашения о формировании ПНС Ливии

https://static.news.ru/photo/09717b74-88c1-11ea-ad48-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар вышел из политического соглашения, результатом которого стало формирование правительства национального согласия (ПНС).

Отмечается, что ранее он уже высказывался отрицательно об этом политическом договоре, подписанном в 2015 году. Хафтар заявил, что ливийский народ уполномочил ЛНА выйти из соглашения.

Прекратить реализацию политического соглашения, чтобы оно стало частью истории, — цитирует РИА Новости заявление Хафтара, сделанное в четверг, 23 апреля.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году со свержения режима Муаммара Каддафи, многолетним сторонником которого был Хафтар. В 2014 году фельдмаршал попытался провести госпереворот, чтобы отстранить от власти исламистов. В стране прошли выборы, после которых возобновился военный конфликт между политическими конкурентами за власть над Ливией.

Как писал NEWS.ru, в конце февраля не меньше 16 турецких военнослужащих и более 100 наёмников из Сирии погибли в Триполи в боях с ЛНА. Турция прямо поддерживает ПНС. Хафтара спонсируют власти Египта и Саудовской Аравии, а Россия оказывает политическую поддержку фельдмаршалу.