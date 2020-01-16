Палата представителей в Ливии фактически поставила точку в вопросе, будут ли конфликтующие стороны в Ливии соблюдать условия перемирия, согласованного Россией и Турцией. Глава органа Агила Салех заявил, что анонсированный «режим тишины» прерван, а боевые действия вблизи Триполи возобновлены. В экспертной среде полагают, что командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар рассматривал многосторонние переговоры в Москве с точки зрения военных возможностей.

Салех подтвердил все опасения, которые возникли на фоне неожиданного отъезда Хафтара из Москвы, куда 13 января прибыл его заклятый враг — глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж. В интервью телеканалу Al Ghad спикер Палаты представителей повторил все обвинения как в отношении сил, поддерживающих Сараджа, так и в отношении Турции, которая, по распространённому мнению, отправила в североафриканскую страну свои «прокси-силы», состоящие в том числе из сирийской оппозиции. Салех вместе с тем заявил , что ожидает от арабских стран деятельного участия в противостоянии турецким амбициям Ливии. Вероятно, в этом контексте «группа поддержки» Хафтара (в первую очередь Египет и ОАЭ) пытается повторить ситуацию с Сирией, когда наступательные действия турок в октябре 2019 года в северных районах страны привели к усилению арабской солидарности.

Турецкая сторона, впрочем, пытается сохранять лицо. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар считает, что «заявлять о нарушении перемирия в Ливия было бы преждевременно».

Халифа Хафтар David Enders/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидеры, за исключением Трампа соберутся 19 января в Берлине. Там будут присутствовать также Сарадж и Хафтар. Мы думаем, что могут быть результаты, — выразил надежду турецкий министр.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер подтвердила, что организаторы берлинской конференции по Ливии выслали приглашение командующему ЛНА, равно как и главе ПНС. По словам Деммер, конференция является «только стартом» переговорного процесса под эгидой ООН, чтобы «создать почву для того, чтобы Ливия сама могла участвовать в процессе урегулирования на своей территории».

Турецкие источники Al-Monitor заявили , что Анкара рассматривает ситуацию вокруг Триполи как «красную линию», независимо от того, соблюдается ли режим прекращения огня, и будет стремиться предотвратить проникновение войск Хафтара туда любой ценой — даже с применением военных сил. Источники сообщили, что Эрдоган дал соответствующее обещание Сараджу, когда они встретились в Стамбуле 12 января.

В экспертной среде полагают, что история с провалившимися переговорами в Москве была отражением ситуации на фронтах. Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов считает, что Хафтар, вероятно, рассматривал переговоры в российском МИД как возможность войти в Триполи — чтобы после подписания соглашения о прекращении огня лояльные ПНС отряды «расслабились и отошли от фронта». Тогда можно было бы нарушить перемирие и войти в город.

Но это не сработало — Сарадж прекрасно понимает возможности ЛНА по рывку из Абу Салима и Салах ад-Дина, поэтому и требовал отвода войск Хафтара, чтобы тот не смог решиться на свою уловку. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

Что касается перспектив Хафтара, то, по мнению эксперта, его силы могут продвинуться ближе к Триполи, но до конференции в Берлине вряд ли возможны какие-то успехи.

Главный расчёт сил ЛНА заключается в том, что, как и в случае с Сиртом, бригады из салафитов-мадхалитов оставят фронт — например, силы сдерживания RADA и «Лива аль-Наваси». Но проблема для Хафтара в том, что если его силы и войдут в Триполи — миллионный город с большим гарнизоном, — то дальше, если он хочет реализовать свою цель и взять штаб-квартиру нефтяной компании NOC, ему придется вести боевые действия в кварталах с плотной жилой застройкой, — говорит Семёнов.

Как показал опыт боевых действий в Бенгази, силы ЛНА берут крупные города месяцами, а то и годами, напоминает аналитик. Что касается боеспособных бригад Мисраты, то они будут поддерживать Сараджа до конца: взаимодействие с Триполи дает им не только легитимность, но и источники дохода, которые Хафтар наверняка хотел бы заблокировать, уверен Семёнов.

С другой стороны, по мнению эксперта, присутствие турецких войск и сирийской оппозиции может сдержать попытки ЛНА. У Анкары есть возможность не разворачивать силы, а отправить как дополнительные отряды сирийских повстанцев, так и свои силы спецопераций. Поэтому Хафтар вынужден действовать более осторожно. Кроме того, последнее время стала активнее действовать авиация ПНС: то ли «россияне» свои средства РЭБ с фронтов убрали, то ли турки перебросили новые расчёты БЛА, заключает Семёнов.