https://static.news.ru/photo/6e4c4352-3ae8-11ea-82be-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия в стране.

По данным агентства ANSA, Хафтар и Сарадж назвали по пять членов такого органа, создание которого предусмотрено планом действий Миссии ООН по поддержке в Ливии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине 19 января стартовала международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

Участники конференции окончательно согласовали текст документа, который планируется принять по итогам мероприятия. Согласно копии проекта документа, процесс урегулирования в североафриканской стране предлагается разбить на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение гуманитарных норм и прав человека. Всем участникам конференции документ предлагает отказаться от вмешательства в ливийский конфликт.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.