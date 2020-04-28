Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар официально отверг дипломатическое решение вооружённого конфликта в Ливии. В своём заявлении военачальник объявил о том, что он берёт руководство восточной частью страны на себя. Несмотря на то что его декларация вряд ли повлияет на общую динамику боевых действий, она откровенно дискредитирует те дипломатические усилия, которые предпринимала Россия, и провоцирует стоящую на противоположной стороне Турцию на новые действия в этой североафриканской стране.

Внешние игроки уже отреагировали на обращение Хафтара. Посольство США в Ливии выразило сожаление в связи с заявлением самоназванного фельдмаршала, усомнившись в том, что «изменения в политической структуре Ливии могут навязываться в виде одностороннего заявления». Дипломатическая миссия, тем не менее, сообщила, что приветствует любую форму диалога между сторонами вооружённого конфликта, включая ЛНА. Американская сторона также призвала армию Хафтара присоединиться к международно признанному правительству национального согласия (ПНС) в том, чтобы объявить о немедленном прекращении боевых действий по формуле, разработанной комитетом «5 + 5» в ходе межливийских переговоров.

В свете продолжающихся страданий мирного населения в месяц Рамадан, а также распространения коронавируса, который угрожает унести ещё больше жизней, мы призываем ЛНА и ПНС по гуманитарным соображениям немедленно прекратить боевые действия, — отмечается в заявлении посольства, размещённом в Facebook.

В распространённом накануне обращении командующего ЛНА говорится, что генеральное командование принимает на себя руководство страной и анонсирует прекращение действия Схиратского соглашения. Документ был подписан в 2015 году в Марокко. Он базируется на мирном плане ООН, который предусматривает существование в Ливии ПНС и Президентского совета. Обе эти структуры базируются в Триполи и контролируются премьер-министром Фаизом Сараджем.

KalifaHaftar/twitter.com

Командующий добавил, что Схиратское соглашение разрушило страну, дестабилизировало её, а «теперь стало частью тёмного прошлого». Хафтар пообещал, что ЛНА будет работать над обеспечением условий для создания постоянных гражданских институтов государства «в соответствии с волей народа». Фактически его выступление говорит о желании игнорировать властные органы в Восточной Ливии, в частности палату представителей в Тобруке. Наблюдатели уже успели назвать произошедшее переворотом в этой части бывшей Джамахирии.

Выступление самопровозглашённого фельдмаршала может быть признаком отчаянного положения, в котором оказались его силы, инициировавшие год назад наступление на Триполи, но так и не добившиеся своей цели, даже при условии интенсивной помощи со стороны Египта, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии. За последние недели ЛНА потеряла стратегически важные районы в западной части Ливии, в которых находятся транспортные пути, ведущие к тунисской границе. ПНС при содействии Турции активизировало операции в этих районах в попытке облегчить транзит оружия и людей.

Не исключено, что Хафтар на фоне общих неудач почувствовал меняющееся к нему отношение в аравийских столицах. Египет, к примеру, уже давно колебался в вопросах активной поддержки ЛНА. В связи с этим выступление командующего говорит о желании нейтрализовать другие фигуры в Восточной Ливии, с которыми его «группа поддержки» гипотетически могла бы вести переговоры.

Ситуация касается и российской стороны, которой приписывают тесные контакты с Хафтаром. В январе этого года Москва предприняла попытку усадить самоназванного фельдмаршала и его противника за стол переговоров на своей площадке при содействии турецких коллег. Сначала военачальник попытался балансировать между своим стремлением к победе «на земле» и давлением Москвы, а затем и вовсе заявил, что соглашение, которое продвигалось РФ и Турцией, игнорирует требования восточноливийских властей. Теперь же Хафтар полностью отверг идею примирения, одним из гарантов которой была российская дипломатия.

С одной стороны, возникшая ситуация не оставит иллюзий об «участии России» в ливийском конфликте, с другой — только обострит желание Турции найти удобный вариант для усиления помощи Триполи. Война в бывшей Джамахирии получила ещё один сильный импульс.