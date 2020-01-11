https://static.news.ru/photo/3f5ae72a-35dd-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах главы государства. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

Такое решение принято в интересах государства, отметил он.

Это не значит, что он будет сидеть сложа руки. Он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность, — цитирует Барцица ТАСС.

Он подчеркнул, что Хаджимба — «гражданин своей страны», который не намерен покидать её в случае смены политического курса.

Политическое противостояние в Абхазии произошло из-за несогласия представителей оппозиции с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Рауль Хаджимба. В результате избранный лидер подал в отставку, а Центризбирком объявил о проведении перевыборов.