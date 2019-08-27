https://static.news.ru/photo/7f5105c2-c8f4-11e9-a571-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: kremlin.ru

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал в первом туре выборов главы республики 24,83%.

Ближайший конкурент президента, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния заручился поддержкой 21,91% голосов избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Абхазии Тамаза Гогию.

По его словам, оба политика примут участие во втором туре, который назначен на 8 сентября.

Ранее News.ru писал, что в НАТО не признают прошедшие 25 августа президентские выборы в Абхазии, как и суверенитет этой самопровозглашённой республики, входившей в состав Грузии. Об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.