Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал в первом туре выборов главы республики 24,83%.
Ближайший конкурент президента, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния заручился поддержкой 21,91% голосов избирателей, сообщает
По его словам, оба политика примут участие во втором туре, который назначен на 8 сентября.
Ранее News.ru писал, что в НАТО не признают прошедшие 25 августа президентские выборы в Абхазии, как и суверенитет этой самопровозглашённой республики, входившей в состав Грузии. Об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.