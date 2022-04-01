A Haber: начались телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Телефонные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в 16:00 мск в пятницу, 1 апреля. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber. Как ожидается, стороны обсудят шаги, которые необходимо предпринять для решения российско-украинского кризиса, а также прошедшие во дворце Долмабахче переговоры между делегациями от Москвы и Киева.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, говоря о российско-украинских переговорах в Стамбуле, отметил значительный прогресс. По его словам, переговорный процесс нужно продолжать, именно поэтому Эрдоган прикладывает усилия и ведёт переговоры с обеими сторонами.

Ранее Эрдоган заявил, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. Он добавил, что этот вопрос он уже согласовал с украинским коллегой, на очереди переговоры с Москвой: накануне турецкий президент провёл переговоры с украинским коллегой и тот был настроен оптимистично по поводу встречи. Теперь Анкара ждёт схожей реакции и от Путина.

Последний раз Путин и Эрдоган созванивались 27 марта. Тогда главы государств договорились провести в Cтамбуле следующий раунд очных переговоров между Москвой и Киевом по нормализации ситуации на Украине. Также Эрдоган сообщил Путину, что Тyрция продолжит содействовать установлению мира между Украиной и Россией.