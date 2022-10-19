Хаб турецкого: Эрдоган принесет Европе российский газ Технические вопросы создания газового хаба вполне решаемы, если проект будет признан экономически целесообразным и все стороны проявят интерес

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Выдержав гроссмейстерскую паузу после обнародованного на прошлой неделе предложения Владимира Путина создать на границе ЕС крупнейший в Европе газовый хаб и выслушав первые возражения скептиков, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наконец-то лично высказался по интересующей всех теме. Его заявление может стать обнадеживающим для России и других экспортеров газа, а также для тех европейцев, которые не хотят столкнуться с невеселой перспективой остаться без голубого топлива, которое в Европе теперь принято особо тщательно проверять на политическую токсичность.

По сообщению турецкого агентства Anadolu, комментируя инициативу Москвы, президент Эрдоган подтвердил решимость его страны стать связующим звеном в поставках российского газа в Европу.

Сегодня страны Европы находятся в активном поиске путей закупок газа, в то время как у Турции подобных проблем нет, — заявил Эрдоган. И добавил: — Путин и сам сказал, что Европа может покупать газ через Турцию.

Фото: kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

В свою очередь, ссылаясь на источник в турецких деловых кругах, ТАСС сообщает, что хаб может быть создан в провинции Кыркларели в европейской части Турции, куда проложена ветка газопровода «Турецкий поток».

Напомним, что выступая на прошлой неделе на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, Путин предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию и создать крупнейший в Европе газовый хаб, куда можно было бы перенаправить объем транзита из труб разрушенных двух ниток «Северного потока». По его словам, такой хаб мог бы стать площадкой не только поставок, но и определения цены на газ «на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски».

В ходе своей встречи в Астане 13 октября лидеры России и Турции успели накоротке обсудить инициативу Москвы, и, как сообщил тогда Дмитрий Песков, первая реакция Реджепа Тайипа Эрдогана, сформулированная в общем виде, оказалась позитивной.

В свою очередь министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез признался, что услышал об этом предложении впервые, однако дал понять, что здесь есть над чем работать.

Нам нужно обсудить некоторые юридические, торгово-экономические вопросы, технические моменты. Думаю, предложение должно быть рассмотрено, и это возможно, — сказал Донмез.

И вот, наконец, в поддержку идеи турецкого газового хаба четко и недвусмысленно высказался сам президент Эрдоган, продемонстрировав готовность подставить плечо инициативе Москвы, используя для этого все свои ресурсы и возможности.

Однако при этом всем было очевидно, что дьявол в деталях и до практического решения создавать крупнейший в Европе турецкий газовый хаб еще далеко. Если играть в это по-крупному, то необходимо в кратчайшие сроки наполнить идею такого хаба конкретным содержанием, чтобы она не выглядела умозрительным прожектом или маниловскими мечтаниями.

Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объёмом. Но в любом случае это новые газотранспортные мощности через Чёрное море, в коридоре «Турецкого потока», с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза. Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства, — сообщил в эфире Первого канала председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Таким образом, после того как воды Балтийского моря, входящие в территорию недружественных России европейских государств, фактически превратились в могилу для российских газовых труб, Москва и Анкара сделали стратегическую ставку на Черное море как на более безопасный маршрут для газопроводов. Конечно, реализовать эту идею технически не так просто хотя бы потому, что Черное море гораздо глубже Балтийского, плюс глубинные воды Черного моря перенасыщены сероводородом.

Тем не менее руководство «Газпрома» четко дает понять, что технические вопросы вполне решаемы, если проект будет признан экономически целесообразным и все стороны проявят заинтересованность и политическую волю.

Позитивная реакция Анкары, которую озвучил президент Эрдоган, вполне объяснима. Эксперты обращают внимание на то, что о возможности превращения Турции в газовый хаб впервые заговорили еще в конце 80-х годов. Тогда обсуждалась идея транзита катарского газа через газопровод Катар — Ирак — Турция — Европа. Однако переговоры не увенчались успехом, поэтому Катар сделал выбор в пользу экспорта газа в форме СПГ. И вот сегодня Турция демонстрирует амбиции создать крупнейший в Европе газовый хаб и стать транзитером не только российского, но также азербайджанского, иранского, иракского и среднеазиатского газа.

Фото: trthaber.com

Со своей стороны, в самый разгар войны санкций и развязанной против нее инфраструктурной войны, Россия дает понять, что намерена вместе с Турцией найти новое окно возможностей для поставки своего голубого топлива в Европу.

В то время как США и их союзники предпринимают все усилия, чтобы «похоронить» выведенные из строя нитки системы труб «Северного потока» окончательно и бесповоротно, не сделав ни единого шага для начала ремонтных работ, Москва напоминает о том, что ставить крест на ее энергетическом сотрудничестве со странами Старого Света явно преждевременно.

«Европа фактически лишена возможности — даже если ей придется — покупать наш газ, который самый дешевый и самый надежный. Европа сейчас обречена на то, чтобы втридорога покупать американский сжиженный газ», — объяснил открывающиеся для европейских потребителей возможности Дмитрий Песков. И теперь слово будет за ними. А зима не за горами, и она, надо думать, внесет в эту неоконченную дискуссию свои аргументы минусовых температур.

Кроме того, не будем забывать о том, что «политически токсичный» для ЕС российский газ, приходящий из турецкого хаба, при наличии интереса Европы вполне можно будет считать уже не российским, а «обезличенным». Таким образом, Европе можно будет делать вид, что война санкций продолжается, но при этом российский газ в чудесном турецком перевоплощении все же найдет путь туда, куда он исправно шел десятилетиями.