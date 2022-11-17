Гутерриш поприветствовал решение продлить продуктовую сделку

Фото: shutterstock

Кукуруза в трюме сухогруза

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки, передает РИА Новости. Он отметил, что Организация Объединенных Наций полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.

Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины, — сказал он.

По мнению Гуттериша, зерновая сделка показывает важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что инициатива по поставке зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней. Он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами сделки выступили Турция и ООН. Официальный срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

Также он рассказал, что власти Украины обратились к партнерам по зерновой сделке с предложением продлить ее минимум на год и добавить к ней порт Николаева.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.