Гуттериш оценил возможность исчезновения права вето в ООН Гуттериш: права вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Механизм права вето в Организации Объединенных Наций не исчезнет ни при каких обстоятельствах, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, есть некоторые аспекты «в методах работы Совета Безопасности, которые можно улучшить».

Механизм права вето не исчезнет ни при каких обстоятельствах, однако есть некоторый прогресс в отношениях между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей. <...> При наложении вето Генассамблея получает разъяснения от СБ, — сказал он.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя посетовал на отсутствие какой-либо значимой реакции в организации на теракт Украины в Крыму. Дипломат подчеркнул, что ООН должна противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. По его словам, это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ООН давно превратилась в инструмент западных политиков, о чем свидетельствует и расположение штаб-квартиры в Нью-Йорке. Парламентарий отметил, что это доказывает запрет России со стороны организации кормить голодающих детей в Африке.