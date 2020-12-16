ООН предупредила о потере вакцинами эффективности при мутации коронавируса

https://static.news.ru/photo/b1a51ab4-407a-11eb-82be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае, если коронавирус COVID-19 мутирует, то разрабатываемые против него вакцины лишатся эффективности. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, Гуттериш обратил внимание на важность борьбы с коронавирусной инфекцией. Он призывает уже сейчас делать вакцины повсеместно доступными.

Не нужно забывать, что если мы не искореним заболевание, вирус может мутировать. Тогда все вакцины, которые на данный момент эффективны, попросту перестанут действовать, — заявил политик.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в содействии с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям разработала международную систему COVAX. Она позволяет поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки. Программа предполагает, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин. Эти средства идут в поддержку другим государствам.

Ранее с большой пресс-конференцией выступил президент РФ Владимир Путин. Как писал NEWS.ru, российский лидер высказался, в том числе, о вакцинах, производимых в РФ. По его словам, уровень защиты, который даёт вакцина от коронавируса российского производства, достигает 97%.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.