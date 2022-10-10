Гутерриш «глубоко шокирован» обстрелами Украины

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был глубоко потрясен в связи с произошедшими обстрелами на территории Украины, говорится на сайте организации. По его мнению, подобные действия приводят к еще большей эскалации конфликта на Украине, а мирные граждане «платят самую высокую цену».

Генеральный секретарь глубоко шокирован сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами <...> по городам на территории Украины, которые, как сообщается, привели к значительным разрушениям в жилых районах и привели к гибели и ранению десятков людей, — сообщается в публикации.

По заявлению ООН, произошедшее говорит об эскалации боевых действий и, как всегда бывает, больше всего вредит гражданским лицам.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.