Гутерриш: следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что следующий штамм коронавируса после «омикрона» может оказаться еще опаснее, приводит слова генсека ТАСС. Также Гутерриш призвал мировое сообщество продолжать бороться с болезнью и наращивать темпы вакцинации особенно в беднейших странах мира.

«Омикрон» стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже, — сказал Гутерриш.

Ранее в национальной статистической службе Британии заявили, что шанс повторно заразиться штаммом «омикрон» в 16 раз превышает риск вторичного инфицирования «дельтой». Согласно полученным данным, вакцинированные и ревакцинированные люди реже сдавали положительный ПЦР-тест. Тем не менее исследователи предупредили, что против «омикрона» ныне существующие вакцины не так эффективны, однако они не уточнили, какими именно препаратами прививались в Британии.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она. Вуйнович добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула представитель ВОЗ.

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о трёх симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По мнению Мясникова, это одышка в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38 и показания насыщения крови кислородом ниже 94% на пульсоксиметре в течение долгого времени.