Генсек ООН оценил перспективы мирных переговоров Москвы и Киева Гутерриш заявил, что пока не видит перспектив для мирных переговоров между Москвой и Киевом

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Конфликт на Украине далек от заключения мирового соглашения, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам генсека, представители организации пытаются добиться прогресса в данном вопросе. Однако на текущий момент, как указал Гутерриш, стороны далеки от подписания мирного договора в соответствии с Уставом ООН, передает РИА Новости.

Мы добиваемся прогресса там, где можем, особенно в содействии экспорту продовольствия и удобрений с Украины и из России. Но мы далеки от (достижения. — NEWS.ru) мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН, — заявил Гутерриш.

По словам генсека, украинский кризис повлек за собой рост цен на продовольствие, энергоресурсы, а также усложнил логистические цепочки.

Кроме того, в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Гутерриш признался, что текущая геополитическая ситуация в мире стала самой сложной за всю его жизнь.

Давайте будем говорить предельно четко. Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь. Я не жил во время Второй мировой войны, но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь, — добавил Гутерриш.

Генсек также поговорил об угрозе климатических изменений. По его словам, «мир приближается к точке невозврата». Гутерриш подчеркнул, что человечество неоправданно использует ресурсы, которые есть на планете. Он отметил, что в данный момент мировое сообщество сосредоточилось на украинском кризисе, решении проблем прожиточного минимума и т.д.

Мы будто используем 1,6 планеты, тогда как у нас всего 1 планета. Вопросы биоразнообразия более не так интересуют тех, кто принимает решения политические, — добавил Гутерриш.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».