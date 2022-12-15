Гутерриш призвал обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору

Фото: UN Bureau/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш выражает обеспокоенность ситуацией в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Он призвал стороны обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за происходящими событиями вокруг Лачинского коридора. Генеральный секретарь призывает стороны к снижению напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, — подчеркнул представитель Гутерриша.

По словам Дюжаррика, генсек ООН также заявил, что поддерживает страны, прилагающие посреднические усилия в ситуации с Лачинским коридором.

Армяне 12 декабря вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению была закрыта. До этого азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает Баку в борьбе против незаконной эксплуатации природных ресурсов Карабаха. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ответственность по обеспечению работы Лачинского коридора лежит на российских миротворцах.