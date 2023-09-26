Гутерриш призвал ликвидировать ядерное оружие

Фото: Cia Pak/UN Photo/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Ядерная угроза достигла уровня времен холодной войны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, это произошло из-за геополитического недоверия и соперничества, однако человечеству следует ликвидировать этот вид оружия и ввести полный мораторий на его испытание. Заявление Гутерриша было опубликовано на сайте ООН.

Единственный способ устранить ядерную опасность — ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории, — заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что странам следует задействовать неустаревающие инструменты диалога и дипломатии, которые будут направлены на ослабление напряженности и устранение ядерной угрозы. Также Гутерриш призвал все страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, незамедлительно сделать это.

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что единственным условием установления долгосрочного мира на Земле может стать появление нового типа оружия. Он считает, что ядерное вооружение уже не является фактором сдерживания, а «оглушительная победа» не сможет обеспечить безопасность на долгий период.