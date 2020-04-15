Гутерриш отреагировал на решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

https://static.news.ru/photo/7013ec28-7ec0-11ea-8f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает несвоевременным решение Соединённых Штатов об отмене взносов во Всемирную организацию здравоохранения.

По мнению Гутерриша, ВОЗ, напротив, должна получать сейчас средства, чтобы мир смог справиться с распространением коронавируса, передаёт ТАСС.

Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом, — сказал генсек.

Как писал NEWS.ru ранее, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты временно прекращают выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил мнение, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность.