Гутерриш осудил атаку на больницу в Газе

Фото: Manuel Elías/UN Photo/Global Look Press

Ракетный обстрел госпиталя в секторе Газа повергает в ужас, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в социальной сети Twitter (Х). По его словам, больницы и медицинский персонал находятся под защитой международного гуманитарного права.

Я в ужасе от убийства сотен палестинских гражданских лиц в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом, — подчеркнул Гутерриш.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что обстрел больницы в секторе Газа является военным преступлением. По словам политика, ответственность за трагедию лежит на США, которые «бездумно раздавали деньги на оружие», при этом «лживо вещая» о важности демократических ценностей.

Похожей точки зрения придерживается глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, который, в свою очередь, заявил, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за военные преступления, совершенные Израилем в секторе Газа, в том числе и ракетный обстрел больницы, церкви и мечети. По его словам, американцы дали Тель-Авиву неограниченное прикрытие для совершения противоправных действий.