Гутерриш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию в применении внесудебных казней на Украине, его слова приводит РИА Новости. В ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности международной организации он заявил, что существует ряд задокументированных доказательств нарушения прав человека со стороны РФ. При этом никаких конкретных материалов генсек не предоставил.

Были задокументированы доказательства <...> широко распространенных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни — в основном со стороны Российской Федерации — и насильственное перемещение украинских гражданских лиц, включая детей, на территорию, находящуюся под контролем России, или в Российскую Федерацию, — сказал Гутерриш.

Ранее генсек заявил, что не видит перспектив мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. По его мнению, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.

Также сообщалось, что украинские солдаты заставили пленных бойцов ВС РФ пойти на минное поле в зоне спецоперации. По данным РИА Новости, соответствующее видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. Минобороны России эти данные не подтверждало.