В ООН рассказали, что отделяет человечество от ядерной войны Генсек ООН Гутерриш: лишь одна ошибка отделяет человечество от ядерной войны

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Антониу Гутерриш

Только одна ошибка отделяет мир от полного уничтожения в результате ядерного конфликта, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии обзорной конференции стран — участниц Договора по нераспространению ядерного оружия. Он отметил, что на сегодняшний день человечеству «невероятно везет», однако одна лишь удача неспособна уберечь от геополитических столкновений, передает ТАСС.

Сегодня одно недопонимание, один просчет отделяет от ядерного уничтожения, — сказал Гутерриш.

Десятая обзорная конференция должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса на август 2022 года.

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей. По его мнению, такой конфликт никогда не должен начаться. Глава государства добавил, что РФ последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты применят ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации. По его словам, Вашингтон рассматривает атомный арсенал только как оборонительное средство, необходимое для защиты жизненно важных интересов страны и ее союзников.