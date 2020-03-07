https://static.news.ru/photo/019f9c00-6035-11ea-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео и Антониу Гутерриш Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили вопрос выдачи американских виз дипломатам для приезда представителей стран на мероприятия ООН. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, в процессе переговоров также были обсуждены и другие мировые проблемы, в том числе ситуация в Сирии, Афганистане и не только.

Генеральный секретарь и госсекретарь обсудили ситуацию в мире, включая Афганистан, Сирию, Йемен, Сахельский регион, а также вопросы выполнения соглашения ООН со страной пребывания — США, — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Гутерриш вступил в переговоры с американскими властями на фоне проблем с выдачей виз иностранным политикам и дипломатам, откомандированным в Нью-Йорк на мероприятия ООН. Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия и Никарагуа потребовали от ООН запустить процедуру арбитража в отношении США.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с призывом оперативно выдавать визы въезжающим в США дипломатам принята в декабре 2019 года.