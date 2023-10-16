Гутерриш призвал Израиль немедленно обеспечить гуманитарный доступ в Газу

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Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Израиль обеспечить гуманитарный доступ в Газу, соответствующее заявление появилось на сайте ООН. Генеральный секретарь подчеркнул, что ХАМАС, в свою очередь, должен без обсуждений и условий освободить пленных.

В этот драматический момент, когда мы находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, мой долг как генерального секретаря ООН — сделать два решительных гуманитарных призыва. ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий. Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работникам в секторе Газа, — отметил Гутерриш.

Накануне постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан резко высказался в адрес генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и указал на его «намеренную слепоту» в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Заявление представителя Израиля стало реакцией на слова Гриффитса о том, что над Газой, оставшейся без воды, еды и электричества, «повис призрак смерти». Эрдан напомнил, что счет жертв ХАМАС уже давно пошел на тысячи.

По мнению постпреда Израиля, Гриффитс продемонстрировал явные двойные стандарты, поскольку за эти выходные число погибших израильтян увеличилось до 1400 человек. Еще 3500 граждан были ранены.