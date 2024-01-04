Гутерреш одобрил обмен пленными между Москвой и Киевом Гутерреш понадеялся, что обмен пленными между Москвой и Киевом продолжится

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует обмен пленными между Москвой и Киевом и надеется, что эти усилия продолжатся, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Стефани Трембле. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, генсек ожидает, что после этого шага будут приняты и другие меры по деэскалации.

Генсек ООН приветствует обмен 230 украинских на 248 российских военнопленных между Украиной и РФ. Он приветствует усилия обеих сторон и содействие третьей стороны — ОАЭ, которые помогли осуществиться этим позитивным событиям, — отметила Трембле.

Ранее с подконтрольной Киеву территории были возвращены 248 российских военнослужащих. По информации Министерства обороны РФ, это произошло в результате сложного переговорного процесса и благодаря посредничеству ОАЭ. При этом 75 пленных Киев передал Москве без обмена, поскольку их должны были освободить раньше, пояснил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, переговоры тогда зашли в тупик из-за позиции украинского правительства.

В начале декабря посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными. Он пояснил, что эта работа не афишируется, поскольку «требует тишины».