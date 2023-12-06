ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Кивы

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Главное управление разведки МО Украины ответственно за смерть бывшего украинского депутата Верховной рады Ильи Кивы, заявил в эфире украинского телевидения представитель ГУР Андрей Юсов. Он заявил, что такой исход ждет и других украинских предателей.

Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба ждет всех предателей Украины, — подчеркнул Юсов.

Ранее несколько украинских СМИ отметили, что Кива был убит по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства». Агентство Reuters также писало, что к гибели экс-нардепа причастна Служба безопасности Украины.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что к убийству бывшего украинского нардепа причастны исполнители из Киева. По ее мнению, такие, как Кива, «уничтожаются своими», чужим до них нет дела.

Илья Кива — бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014–2015 годах участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей.

После начала СВО Кива переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политубежище в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.