Гумкоридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье откроют 31 марта

Дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье откроют с 10:00 31 марта Вооружённые силы РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он предложил провести эвакуацию с участием представителей ООН и Красного Креста. Его слова приводит ТАСС.

Вооружённые силы России исключительно в гуманных целях с 10:00 31 марта 2022 г. объявляют режим тишины и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске), — сказал Мизинцев.

Он также предложил подключить к участию в процедуре эвакуации представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

По словам Мизинцева, участок от Бердянска до Мариуполя регулярно подвергается огневому воздействию подразделений ВСУ.

Российский военный потребовал от украинской стороны выполнять условия по созданию гуманитарного коридора. В частности, речь идёт о соблюдении режима тишины и обеспечении безопасного движения автобусных колонн.

В свою очередь российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня, — резюмировал Мизинцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по итогам телефонного разговора, который состоялся между лидерами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, не наметилось существенных подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе.

Также сообщалось, что Россия без участия киевских властей эвакуировала из Мариуполя более 68 тысяч человек.