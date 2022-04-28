Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом

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Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы. По их словам, украинские военные заметили волонтёров, которые на протяжении нескольких часов общались с жителями Харьковской области и разгружали гуманитарные грузы, и обстреляли их на обратном пути.

Попали вчера [под обстрел] при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», — сообщила представитель организации Алёна Березовская.

Она уточнила, что инцидент произошёл 27 апреля около 15.00 в населённом пункте Журавлёвка, когда волонтёры возвращались из Харьковской области. По словам Березовской, миномётный обстрел вёлся прицельно по гуманитарной колонне, несколько мин попали в жилые дома и поле.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Журавлёвка, в ходе которого ранения получили двое мирных жителей. По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Он отметил, что власти пытаются сейчас определить объём разрушений, для этого на место приехали специалисты во главе с заместителем губернатора Владимиром Базаровым. Гладков пообещал жителям восстановить разрушения в кратчайшие сроки.