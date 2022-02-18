Гуманитарная катастрофа вместо русского вторжения

Пока с американской подачи все газеты «свободного мира» словно по свежей методичке почти слово в слово повторяют, что с большой вероятностью нападение России на крайне демократическую Украину вот-вот случится, у России появляется надежда переломить этот бурный пропагандистский поток.

Собственно, о чём свидетельствует начало массовой (речь идёт о примерно семистах тысячах дончан) эвакуации мирного населения? Правильно, о надвигающейся классической гуманитарной катастрофе. Под разрывами снарядов, выпускаемых артиллерией ВСУ, которой по идее не должно быть в зоне соприкосновения, вывозятся женщины, старики и дети, которые обычно первыми становятся жертвами не столько даже боевых действий, сколько сопутствующих лишений: отключения электричества, потери доступа к медикаментам и медицинской помощи, чистой воде и продовольствию. К тому же бушующую во всём мире пандемию никто и в Донецке не отменял.

И при умелой подаче наших массмедиа картинки с эвакуацией детей, плачущих стариков, вынужденных оставлять свои дома, в которых прошла вся жизнь, должны оттеснить на информационную периферию уже набившие оскомину секретные планы вторжения со стрелками направлений главных ударов в стиле ещё Карла фон Клаузевица или воинственные клятвы украинских генералов под видеозапись.

Впрочем, такие записанные угрозы «рвать русских голыми руками» очень удачно монтировались бы с видом многокилометровых колонн автобусов и автомобилей с напуганными мирными людьми, устремившимися в Россию через границу, которую каратели не контролируют. Как тут не вспомнить и обещание предшественника Владимира Зеленского, Петра Порошенко, вещавшего уже после подписания Минских соглашений, что «наши дети будут учиться в школе, а их сидеть в подвалах». Но уже и подвалы не спасают.

А сейчас уже Владимир Зеленский, как утверждают, поспешил вывезти своих родителей. Не исключено, что в Израиль, где намерены безопасно пересидеть возможные осложнения многие видные представители украинского бизнеса и политики. Во всяком случае, как утверждается, в последние дни бизнес-джеты взлетали один за другим.

Владимир Зеленский Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Вопрос только в том, чтобы не проявлять нашу обычную информационную «застенчивость». Пока мы видим, что наши «западные партнёры» кривятся при попытке российских политиков сравнить ситуацию в бывшей Югославии с возникшей там угрозой тотальной гуманитарной катастрофы и положением населения в непризнанных ДНР и ЛНР. А уж употребление темы «геноцид» в отношении судеб российских граждан заставили Олафа Шольца снять маску беспристрастности и возражать Владимиру Путину крайне эмоционально. Такое отчаянное, зачастую срывающимися голосами, отрицание длится уже годами.

Но к эвакуации населения прибавились уже вскрытые на Донетчине могилы с массовыми захоронениями. А это уже, вопреки всем отрицаниям, те самые страшные факты, на которые невозможно закрывать глаза в стиле пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, уверенной — «этого не может быть, потому что не может быть никогда».

Да вот выяснилось, что Киев опять обманул и Шольца, уверявшего Москву в том, что Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Оказывается, в своей трактовке незалежные вожди сначала хотят полностью оккупировать неподвластные им донские земли, распустить существующие там милицейские подразделения, взять под контроль границу с Россией, а уж потом, может быть, провести там выборы по своим законам. Ни о какой автономии, естественно, и слышать не хотят. К чему это может привести, напоминают заживо сожжённые жертвы одесского Дома профсоюзов. Методика персонажей, для которых «Бандера — отец», не меняется. По всем международным канонам гуманитарная катастрофа даёт повод для иностранного вмешательства, поскольку ХХI век с его провозглашёнными идеалами не совместим с угрозами геноцида. А ведь не так давно весь цивилизованный мир отметил Всемирный день жертв холокоста.