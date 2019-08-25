https://static.news.ru/photo/6afe0614-c7ce-11e9-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Pedro Ramses Mattey/dpa/Global Look Press

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к странам G7 с просьбой организовать переговоры с Россией, Китаем и Кубой по теме разрешения кризиса в стране.

По данным пресс-службы политика, он также попросил обсудить ситуацию в Боливарианской Республике в ходе предстоящей встречи «семёрки».

Такие союзники, как Россия, Китай и Куба, продолжают сохранять военные, торговые и политические отношения [с действующей властью Венесуэлы], которые ещё более усугубляют кризис, — говорится в заявлении Гуайдо.

Он также подчеркнул, что благодаря переговорам можно прекратить «страдания венесуэльцев» и достичь свободы и свободных выборов.

Оппозиционер добавил, что действующий президент страны Николас Мадуро не способен контролировать ситуацию, а его действия дестабилизируют весь регион, передаёт El Nacional .

Как писал News.ru, ранее Гуайдо сообщил, что его сторонники перешли к активной борьбе с режимом действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Он призвал венесуэльцев выйти на улицы, чтобы поддержать оппозицию.