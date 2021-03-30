Гудки российского судна в Суэцком канале прервали речь президента Египта

https://static.news.ru/photo/2235c936-9161-11eb-8e11-96000091f725_660.jpg Абдул-Фаттах ас-Сиси Фото: presidency.eg

Гудящее в Суэцком канале российское судно «Маршал Василевский» прервало речь президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси. Трансляцию выступления египетского лидера вёл телеканал DMC.

В ходе организованной на берегу Суэцкого канала пресс-конференции политик отвечал на вопросы, касающиеся функционирования канала, но ему приходилось прерываться каждый 10–15 секунд из-за гудков проплывающих мимо кораблей. На опубликованных РИА Новости кадрах видно, как ас-Сиси был вынужден несколько раз прерывать свою речь из-за гудков российского судна.

Как сообщал NEWS.ru, Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта после того, как спасательным бригадам удалось сдвинуть с места и отбуксировать контейнеровоз.