Гуцул вернулась в Молдавию и сделала заявление о России Глава Гагаузии Гуцул сообщила, что хочет дружбы с Россией

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Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Молдавию после визита в Россию, передает RT. В аэропорту ее встретили аплодисментами и цветами, а в небольшом заявлении прессе Гуцул отметила, что хотела бы и дальше выстраивать дружбу с РФ. Она также заявила, что преследования со стороны правительства Молдавии не имеют под собой каких-либо оснований.

Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот, хочу, чтобы мы дружили со всеми, особенно с Россией. <...> Несмотря ни на что, у нас есть свои убеждения, свои цели, мы хотим мира, мы хотим добра, мы хотим дружбы, — подчеркнула политик.

Гуцул добавила, что молдавские власти пытаются притеснять автономию, а также лишить ее бюджета и полномочий. Однако, отметила Гуцул, она продолжит вести свой край вперед.

Ранее Гуцул написала в своем Telegram-канале, что после визита в Россию вернется на родину, несмотря на попытки запугивания со стороны Кишинева. По ее словам, поездка в РФ выдалась насыщенной и продуктивной.

Политик отметила, что встречи с партнерами в России, Турции и других странах тоже являются частью ее работы. Она подчеркнула важность поддержания контактов с государствами, с которыми у Молдавии налажено дипломатическое, торговое и культурное сотрудничество. Также известно, что во время визита в Россию Гуцул встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.