Губернаторы Бразилии готовы применять «Спутник V» под свою ответственность

https://static.news.ru/photo/0d33c6c2-0d05-11eb-9dd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

Сразу девять бразильских губернаторов заявили о готовности использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» под свою ответственность. Именно эти политики ранее договорились с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках препарата в страну, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо главы штата Пиауи Уэллингтона Диаса, направленное Национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa).

Губернаторы предлагают регулятору самостоятельно, но под надзором Anvisa, создать протоколы проверки эффективности российской вакцины. Для этого они готовы задействовать мощности местных научно-исследовательских центров. Как только работа будет завершена, губернаторы обязуются уведомить федеральный орган о результатах.

С принятием этих мер, надеемся, что Anvisa сможет продвинуться в вопросе рассмотрения и разрешения <...> импорта и использования вакцины «Спутник V», — написал Диас.

Больше месяца назад Национальное агентство по саннадзору отказало РФПИ в разрешении на использование российской вакцины в Бразилии. Заседание в ведомстве проходило более четырёх часов. Эксперты и надзорные ведомства зачитали свои выводы и заключения о «Спутнике V».

22 мая в Anvisa была направлена недостающая, по мнению регулятора, технологическая документация с информацией о качестве и эффективности вакцины.

Ранее сообщалось, что бразильская лаборатория União Química, которая собирается выпускать вакцину «Спутник V», отказалась проводить её клинические испытания, сообщает санитарный регулятор Anvisa.