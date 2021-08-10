Губернатор Нью-Йорка покинет пост из-за обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо через 14 дней покинет свой пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Fox News.

Куомо подчеркнул, что доклад прокуратуры Нью-Йорка о том, что он был уличён в неподобающем поведении, имеет множество неточностей.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел, — заявил губернатор.

Отмечается, что после ухода Куомо администрацию Нью-Йорка возглавит нынешняя заместитель губернатора Кэти Хокул.

Ранее сообщалось, что помощница Куомо Бритни Комисо, обвинившая босса в домогательствах, заявила, что он совершил против неё уголовное преступление. По её словам, за свои действия чиновник должен ответить по закону.

Также бывшая сотрудница Куомо Карен Хинтон рассказала, что политик предпочитал нанимать на работу красивых, по его мнению, женщин, а некрасивым он отказывал. Хинтон работала помощницей Куомо по связям с общественностью в годы пребывании политика в администрации экс-президента Билла Клинтона. Она обвинила губернатора в некорректном поведении, которое постоянно было на границе норм морали и деловой этики.