Губернатор Ленобласти попал в обновленный санкционный список Канады Губернатор Ленобласти Дрозденко попал в обновленный санкционный список Канады

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Александр Дрозденко

23 августа власти Канады внесли изменения в санкционный список в отношении России. В обновленном документе числятся 62 физлица, среди которых губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, пишет АБН. Под санкции также попали и другие российские чиновники, губернаторы и члены их семей.

Так, в санкционный список попали губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Красноярского края Александр Уса, а также уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В июле глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что правительство расширит санкции против России. Глава внешнеполитического ведомства страны пояснила, что санкции будут усилены в отношении нефтяного, газового и химического секторов российской экономики. Отмечается, что канадским компаниям запретят любой вклад в производство товаров этих секторов, сказано на официальной странице ведомства. Новые ограничительные меры затронут в том числе наземный и трубопроводный транспорт, производство металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.





