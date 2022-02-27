Губернатор Харьковской области заявил о прорыве российской армии в Харьков

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил на своей странице в Facebook о прорыве российской техники в центр города. Видеозаписи, где зафиксировано движение военной техники по центру Харькова, появились в соцсетях. Власти обратились к жителям Харькова с просьбой не покидать укрытий. Минобороны России пока официальных комментариев по этому вопросу не давало.

Произошел прорыв лёгкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий. Вооружённые силы Украины ликвидируют неприятеля, — заявил Синегубов.

Губернатор также обратился к гражданскому населению с призывом не появляться на улицах. При этом к тем людям, кто способен держать оружие, обратился советник главы МВД Украины Антон Геращенко со словами «вставать и помогать ВСУ».

Ранее украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области, сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, Северодонецк в настоящий момент готовится к обороне.

Открыты бомбоубежища. Людей он призывает оставаться в укрытии. Пока спокойная ситуация, по его словам, в Лисичанске, Рубежном, Попасной, Счастье и других крупных населённых пунктах. Однако Гайдай заметил, что ситуация может измениться в любой момент.