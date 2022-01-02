The Guardian: президента Бразилии Болсонару срочно госпитализировали

Президент Бразилии Жаир Болсонару срочно госпитализирован, пишет The Guardian. Сообщается, что лидер обследуется на предмет необходимости хирургического вмешательства из-за болей в животе. В июле прошлого года он уже лежал в больнице из-за кишечной непроходимости.

Об очередной госпитализации президента стало известно от его лечащего врача Антонио Луиса Маседо.

Издание отмечает , что бразильская телекомпания Globo показала кадры Болсонару, спускающегося по лестнице президентского самолета после приземления в Сан-Паулу. Затем он был доставлен в больницу Vila Nova Star.

18 июля 2021 года Болсонару был выписан из больницы в Сан-Паулу, где провёл четыре дня после госпитализации с болью в животе. Тогда у него диагностировали непроходимость кишечника. Отмечалось, что вспомогательная бригада медиков продолжит наблюдение за его состоянием здоровья амбулаторно.

В целом Болсонару уже неоднократно госпитализировали с тех пор, как он получил ножевые ранения во время своей президентской кампании в 2018 году.