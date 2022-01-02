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The Guardian: президента Бразилии Болсонару срочно госпитализировали

14:22, 03 января 2022
The Guardian: президента Бразилии Болсонару срочно госпитализировали
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Президент Бразилии Жаир Болсонару срочно госпитализирован, пишет The Guardian. Сообщается, что лидер обследуется на предмет необходимости хирургического вмешательства из-за болей в животе. В июле прошлого года он уже лежал в больнице из-за кишечной непроходимости.

Об очередной госпитализации президента стало известно от его лечащего врача Антонио Луиса Маседо.

Издание отмечает, что бразильская телекомпания Globo показала кадры Болсонару, спускающегося по лестнице президентского самолета после приземления в Сан-Паулу. Затем он был доставлен в больницу Vila Nova Star.

18 июля 2021 года Болсонару был выписан из больницы в Сан-Паулу, где провёл четыре дня после госпитализации с болью в животе. Тогда у него диагностировали непроходимость кишечника. Отмечалось, что вспомогательная бригада медиков продолжит наблюдение за его состоянием здоровья амбулаторно.

В целом Болсонару уже неоднократно госпитализировали с тех пор, как он получил ножевые ранения во время своей президентской кампании в 2018 году. 

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