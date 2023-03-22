Guardian: большинство стран не поддерживают позицию США по Украине

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель Guardian Джонатан Стил заявил, что большинство стран мира не разделяют взглядов Запада на украинский конфликт. По его мнению, в странах Азии, Африки и Латинской Америки вызывают сомнения действия Вашингтона и их союзников.

Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием, — считает Стил.

Он указал на то, что к соперникам США теперь относят не только Россию, но «все более уверенный в себе Китай».

Накачивание же Вашингтоном Украины оружием в мире объясняют задумкой Белого дома добиться смены режима в России, добавил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что попытка заморозить украинский конфликт переведет его в затяжной формат. Он добавил, что подобные действия будут «разъедать основы глобальной безопасности». Кроме того, затягивание конфликта будет значить наличие незаконченных боестолкновений «в сердце Европы», считает советник.