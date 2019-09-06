Прокуратура Венесуэлы заподозрила лидера оппозиции Хуана Гуайдо в намерении отказаться от претензий на спорную территорию Эссекибо в пользу соседнего государства Гайаны.
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По словам вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, Гуайдо по сути хотел передать регион транснациональным компаниям. Начать расследование в отношении оппозиционера призвал глава страны Николас Мадуро.
Венесуэла рассматривает долину реки Эссекибо как часть своей территории с XIX века, когда Гайана ещё была британской колонией.
Как ранее передавал News.ru, Мадуро пообещал скорый прогресс в переговорах с оппозиционными силами.