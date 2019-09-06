Хуан Гуайдо Хуан Гуайдо Фото: Pedro Ramses Mattey/dpa/Global Look Press

Прокуратура Венесуэлы заподозрила лидера оппозиции Хуана Гуайдо в намерении отказаться от претензий на спорную территорию Эссекибо в пользу соседнего государства Гайаны.

Об этом сообщает El Universal. Представители силового ведомства утверждают, что Гуайдо проводил незаконные переговоры по спорной территории, чтобы добиться от Великобритании политической поддержки «его несуществующего статуса и. о. президента».

По словам вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, Гуайдо по сути хотел передать регион транснациональным компаниям. Начать расследование в отношении оппозиционера призвал глава страны Николас Мадуро.

Венесуэла рассматривает долину реки Эссекибо как часть своей территории с XIX века, когда Гайана ещё была британской колонией.

Как ранее передавал News.ru, Мадуро пообещал скорый прогресс в переговорах с оппозиционными силами.

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