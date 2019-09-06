https://static.news.ru/photo/ae261008-d0de-11e9-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Pedro Ramses Mattey/dpa/Global Look Press

Прокуратура Венесуэлы заподозрила лидера оппозиции Хуана Гуайдо в намерении отказаться от претензий на спорную территорию Эссекибо в пользу соседнего государства Гайаны.

Об этом сообщает El Universal . Представители силового ведомства утверждают, что Гуайдо проводил незаконные переговоры по спорной территории, чтобы добиться от Великобритании политической поддержки «его несуществующего статуса и. о. президента».

По словам вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, Гуайдо по сути хотел передать регион транснациональным компаниям. Начать расследование в отношении оппозиционера призвал глава страны Николас Мадуро.

Венесуэла рассматривает долину реки Эссекибо как часть своей территории с XIX века, когда Гайана ещё была британской колонией.

Как ранее передавал News.ru, Мадуро пообещал скорый прогресс в переговорах с оппозиционными силами.