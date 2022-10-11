GT: США хотят извлечь всестороннюю выгоду из конфликта на Украине

Фото: imago-images.de/Global Look Press

США стремятся извлечь всестороннюю выгоду от конфликта на Украине. В частности, сделать Европу более зависимой от Вашингтона в сфере энергетики, истощить силы России и еще больше вбить клин между ней и мировым сообществом, пишет китайская газета Global Times.

В публикации отмечается, что Вашингтон не заинтересован в скорейшем прекращении конфликта. Напротив, американские власти своими заявлениями «раздувают пламя войны». Речь, в частности, идет о «ядерной риторике» президента США Джо Байдена.

Это то, что делают США, поскольку они так привыкли быть хулиганами — провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность, если напряженность перерастает в кризис, — говорится в статье.

По мнению авторов, США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта, развитие которого зависит не от того, намерен ли Киев сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли его продолжение Вашингтону. При этом Америка старается делать «невинное лицо». У чиновников Белого дома появился новый ритуал — разъяснять комментарии Байдена, чтобы преуменьшить подстрекательскую роль США в конфликте.

Ранее журналист из Саудовской Аравии Савсан аш-Шаер заявила, что США призывали Украину стать частью НАТО, однако после того, как президент страны Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление, она была отложена. По словам аш-Шаер, желание главы украинского государства настоять на своем обернулось для страны тяжелыми последствиями.